"Integritatea este, in aceste zile, mai mult ca oricand, una dintre temele semnificative care se regasesc pe agenda publica. Sunt tot mai frecvente atacurile la adresa justitiei din partea unor politicieni lipsiti de integritate si, in aceste conditii, moralitatea si profesionalismul magistratilor devin esentiale in apararea si mentinerea increderii cetatenilor in justitie. Increderea incepe cu integritatea magistratilor.

Lupta anticoruptie este indisolubil legata de integritatea celor care fac parte din institutiile sistemului judiciar. Ma bucur ca am ocazia sa transmit un mesaj de felicitare si incurajare tuturor profesionistilor din justitie, de la prima si pana la ultima treapta ierarhica a sistemului, pentru rezultatele tot mai bune privind infaptuirea actului de justitie in Romania, obtinute in ultimii ani, dar si pentru modul in care si-au facut datoria si au aparat independenta puterii judecatoresti", a transmis Klaus Iohannis, intr-un mesaj dat cu prilejul conferintei "Conduita etica a magistratilor pentru consolidarea increderii publice. Dialog deschis privind integritatea judiciara", a spus seful statului,conform Administratiei Prezidentiale.

Presedintele indeamna magistratii sa isi faca meseria cu verticalitate si curaj.

"Vocea dumneavoastra este auzita, conteaza si va conta. Continuati sa va faceti meseria cu verticalitate si curaj, fideli principiilor democratiei si statului de drept! Ramaneti vigilenti si nu va pierdeti speranta! Sunt alaturi de dumneavoastra si am convingerea ca aveti sustinerea cetatenilor din intreaga tara, care au transmis mesaje foarte clare si ferme clasei politice.

Am certitudinea ca romanii vor apara si pe mai departe independenta justitiei cu aceeasi convingere. Avem o Constitutie, avem un crez - in statul de drept si in democratie - si avem garantia data de apartenenta la Uniunea Europeana pentru respectarea acestui crez. Avem o justitie formata din magistrati integri si am incredere ca vor continua sa ramana asa", a adaugat Iohannis, citat de ziare.com.