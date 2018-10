"Avem de aproape doi ani de zile incercari de modificari fortate sau prin ordonanta de urgenta sau pui in Parlament fara dezbateri lucruri care nu asaza Justitia mai bine, ci o destabilizeaza. Si asta n-o spun eu, o spun profesionistii din Justitia din Romania care n-au fost consultati (...), mai mult, o spune institutia cu cea mai mare credibilitate in capacitatea obiectiva de a aprecia niste modificari in Justitia unui stat, o spune Comisia de la Venetia. (...)

In momentul asta nici nu prea mai ai ce sa discuti legat de intentia sau de credibilitatea celor care vor sa modifice o legislatie la nivel national. Si atunci, tot ceea ce a fost modificat de un an si ceva trebuie abrogat (...), pur si simplu, tehnic, proiectele legislative respective - abrogate in Parlament si inceput o discutie pe fond legat de ce merge si ce nu merge si ce trebuie corectat, dar cu oameni onesti, in primul rand", a spus presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna la TVR.

El a tinut sa mentioneze ca este bine ca seful statului cheama partidele la consultari dupa opinia Comisiei de la Venetia.

"E foarte bine ca presedintele convoaca aceasta discutie acum, dupa ce institutia cu cea mai mare credibilitate din Europa in a analiza functionarea unui sistem de justitie isi spune parerea. Pana acum au fost tot felul de discutii ca spune Opozitia, ca spune lumea in strada, ca spun ONG-urile, ca spune Comisia Europeana.

Ei, uite, acum o mai spune si o institutie abilitata pentru treaba asta, care e recunoscuta pentru asta si o spune cu subiect si predicat si o spune cu o analiza. Acum nu mai poate sa spuna cineva ca are o parte a societatii romanesti ceva cu majoritatea PSD - ALDE, care nu e lasata sa guverneze.

Acum se punctul pe i si se ajunge la concluzia ca Romania a pierdut aproape doi ani de guvernare cu o majoritate politica ce a fost interesata sa scape liderii de probleme in justitie (...); atunci e firesc ca presedintele sa convoace", a adaugat Ciolos, citat de ziare.com.