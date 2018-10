"Majoritatea parlamentara PSD-ALDE continua loviturile in serie la adresa asociatiilor si fundatiilor din Romania. Mai intai, le-a afectat puternic veniturile prin falsa revolutie fiscala, reducandu-le, la jumatate, sumele ce se directionau din impozitul pe venit.

Sub pretextul transpunerii Directivei europene pentru combaterea spalarii banilor, PSD-ALDE a transformat asociatiile si fundatiile in principalul risc financiar al tarii. Asa cum au reglementat prin lege, activitatea ONG-urilor din Romania va fi puternic afectata, daca nu blocata definitiv, deoarece impune niste conditii imposibil de indeplinit, cum ar fi, de pilda: obligatia raportarii tuturor beneficiarilor finali ai actiunilor civice – copii abandonati si ajutati de ONG-uri, bolnavi cu nevoi speciale, batranii si femei victime ale violentei in familie, precum si raportarea tuturor donatorilor – inclusiv cei care lasa 1 leu in cutiile pentru donatii din magazine. Totul, sub niste sanctiuni care vor descuraja cu totul implicarea civica a romanilor.

Dragnea a bagat pumnul in gura presei libere din Romania. Intr-o noapte, a scos societatea civila veritabila din Consiliul Economic si Social. A ingradit dreptul fundamental al cetatenilor de a protesta spontan. Acum da o lovitura intregii societati civile, in speranta ca nu va mai exista nimeni care sa il critice" a scris Raluca Turcan, intr-o postare pe Facebook.