"Romania a mai avut conflicte pe care le-a dus pe scena europeana, de fiecare data conflictul se purta pe familii politice. Acum e prima data, am vazut ca Dancila a fost acolo, cand toate grupurile politice au fost impotriva Romaniei si cand reprezentantul Romaniei a trecut la faza la care nu mai exista dialog.

Declaratiile politice de acasa pe care le face orice om politic nu trebuie sa duca la lipsa de dialog si ruptura pe plan european. Trebuie sa iti promovezi interesul national in cadrul UE. E pentru prima data cand dialogul e total intrerupt, si e pentru prima data cand in Romania, avand protectia si sprijinul unui partid important – PSD – si al unor trusturi de presa, se promoveaza ideea de RoExit. E o idee care va ramane dupa ce Dragnea nu va mai fi sef al PSD, e o idee insidioasa care sapa in incredere.

E grav ca Romania singura s-a bagat in aceasta chestiune. Toti stim ca doamna Dancila nu decide nimic si cei de la Bruxelles stiu asta, dar nu-i pot spune: vino cu Dragnea de mana sa vorbim!

Actualul PSD va sacrifica tot, pana la conflict total se va merge. Pentru Dragnea varianta nu e ca pierde puterea, ci ca merge sa execute pedeapsa privativa de libertate in penitenciar. Si va face mult mai mult decat au facut Orban (Ungaria) si Kaczynski (Polonia) pentru ca are mult mai mult de pierdut”, a declarat Victor Ponta, potrivit Digi24.