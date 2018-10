USR considera ca se impunea o evaluare a ministrului justitiei, dupa toate modificarile din domeniu din ultima perioada. Concluzia evaluarii USR este ca Tudorel Toader este un ministru de nota patru care a abandonat justitia in mainile infractorilor.

"In motiunea intitulata „Ministrul Justitiei, un ministru de nota 4” USR a identificat 20 de motive pentru care Tudorel Toader trebuie sa plece din functie. Printre acestea se numara girarea modificarilor nocive la legile justitiei si codurile penale, declansarea la comanda a procedurii de revocare a procurorului-sef DNA, performanta negativa de a scoate magistratii in strada, nominalizarea unui nou sef al DIICOT contestat de procurori, initierea ordonantei de urgenta pentru infiintarea sectiei speciale de anchetare a magistratilor", se arata intr-un comunicat al formatiunii.

USR sustine ca a venit timpul ca Tudorel Toader sa isi ia in primire postul de notar sau sa se intoarca in avocatura si sa apere infractorii in mod onest, contra unui onorariu, nu pe bani publici.