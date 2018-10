"Activitatea domnului Tudorel Toader va fi evaluata de doamna prim-ministru ca al oricarui alt membru al Guvernului. Eu cred ca mandatul domniei sale trebuie privit in contextul dificultatilor pe care le are. Sunt momente si au fost ani foarte dificili. Eu cred ca sunt foarte multe puncte pozitive in activitatea domnului Toader, insa exista si elemente care poate ar necesita o anumita discutie.

Recent eu am criticat adoptarea OUG pe Justitie, pentru ca eu cred ca trebuia discutata, chiar daca urgenta era cea care determina adoptarea acestui act normativ. Per ansamblu eu cred ca prestatia domniei sale este una buna", a afirmat Tutuianu, la Parlament, potrivit dcnews.