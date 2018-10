"Aceasta tema legata de Legea offshore si de modul cum trateaza actualul Guvern este un subiect atat de sensibil ce tine de resursele tarii, ma face sa cred ca totusi in Parlamentul Romaniei, in Guvernul Romaniei mai exista oameni care se gandesc la Romania pentru ca, domnule ministru, Marea Neagra nu trebuie confundata cu Lacul Belina, pe principiul - daca are balta peste, poate ne lipim si noi de ceva. Resursele Romaniei sunt ale tarii noastre si trebuie tratate cu maxima responsabilitate", a afirmat Tomac, potrivit stiripesurse.ro.

Tomac a mentionat ca asteapta de la Guvernul PSD-ALDE, pe langa Legea offshore, si o strategie in ceea ce priveste "gazeificarea Romaniei", adaugand ca nu este suficient accesul la resursa, fara sa se ia in calcul populatia.

"Avem doar 32% din locuintele din Romania alimentate cu gaze. Aceasta realitate obliga statul roman, obliga Guvernul Romaniei sa aiba o abordare vizionara in ceea ce priveste modul cum utilizam resursele statului. Fiind om de dreapta, nu sunt un om care nu intelege cum functioneaza economia de piata, in acelasi timp, sunt constient ca taxe reduse inseamna bani mai putini la bugetul de stat, bani mai putini pentru dezvoltarea Romaniei si, in acelasi timp, sunt constient ca, daca vom supralicita in ceea ce priveste taxarea, riscam sa transformam Marea Neagra intr-un lac rusesc. (...) De aceea, va intreb: sunteti pregatiti sa veniti cu o strategie pentru a extinde reteaua de gaze pentru populatia Romaniei? Pentru ca nu este normal ca o tara cu asemenea resurse sa aiba doar 30% din populatie racordata la gaz", a adaugat Eugen Tomac.