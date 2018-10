"Eu cred ca excluderea din partid trebuie sa fie o situatie extrema, si nu o sanctiune de care sa uzam ori de cate ori cineva are o pozitie sau o exprimare care nu convine celei oficiale (...). Eu militez pentru unitatea PSD. Ca urmare, sper ca cei care vorbesc de excluderea mea, a doamnei Firea sau a altora din partid sunt doar niste raspandaci de zvonuri si in niciun caz nu reprezinta o pozitie care sa fie a unui oficial din randul PSD. Asa cum v-am spus, sunt de 20 de ani in PSD, nu m-am plimbat prin partide politice, am fost consecvent unor idei si sigur ca ma voi bate pentru a-mi pastra aceasta calitate pe care am dobandit-o la cerere si mi-am consolidat-o prin prestatie", a afirmat Tutuianu, potrivit Agerpres.

Intrebat cum se va "bate" pentru pozitia sa in partid, senatorul social-democrat a spus ca va apela la "armele" statutare, dar si la justitie daca va fi cazul.

"Cu armele statutare, exista un statut, exista cai de atac daca se va pune cazul, exista si principiul liberului acces la justitie, Legea partidelor politice permite un asemenea acces la justitie. Deci, exista mijloace de care sigur ca o sa uzez, pentru ca nu am de gand sa plec in alta parte, nu am avut niciodata asemenea intentii, sunt membru al PSD, conduc o organizatie judeteana cu rezultate foarte bune din 2012 pana astazi. Nu am pierdut nicio competitie, inclusiv cele care au fost pierdute la nivel national in Dambovita au fost castigate", a afirmat Tutuianu.

El a facut aceste precizari intrebat fiind daca PSD a decis excluderea din partid a patru membri care sunt consilieri generali, dar si a sa si a Gabrielei Firea la urmatoarea sedinta a CExN, potrivit unor surse.

"Fara a cunoaste in profunzime situatia de la Sectorul 5, am constatat si eu ca, in mai multe organizatii judetene unde liderii de organizatii au avut alt punct de vedere si sunt semnatari sau sustinatori ai scrisorii din urma cu aproape o luna, au avut loc diverse incercari de a perturba starea de fapt din organizatie. Chiar si la mine, la Dambovita, a fost o asemenea incercare. Au mai fost asemenea incercari si la Caras-Severin, de asemenea la Mehedinti. Nu stiu exact de ce si cine le promoveaza, dar eu cred ca este important pentru PSD sa ramana unit, sa puna capat oricaror conflicte interne, pentru ca suntem intr-o perioada dificila. Suntem la cateva luni de zile de momentul preluarii Presedintiei Consiliului UE, avem de trecut prin Parlamentul Romaniei foarte multe acte normative care sunt importante, ma refer aici la legea offshore, dar si la legile justitiei si la Codurile penal si de procedura civila. Sunt si alte normative extrem de importante care isi asteapta dezbaterea in Parlament si eu cred ca este importanta majoritatea parlamentara. Mai cred ca este nevoie ca liderii partidului, indiferent de ce pozitie au exprimat pana acum, sa gaseasca un numitor comun", a punctat Tutuianu.

Cat priveste posibilitatea reluarii discutiilor in urmatoarea sedinta a CExN privind demiterea lui Liviu Dragnea, Tutuianu a spus ca nu este contestatar de profesie.

"A fost un vot recent, v-am spus ca nu ne-am transformat in contestatari de profesie, vom vedea cum decurg lucrurile si vom vedea ce avem de facut etapa cu etapa (...). Vreau sa va spun ca nu suntem contestatari de profesie, o sa ne exprimam pe subiectele care sunt pe agenda Comitetului Executiv National", a explicat senatorul PSD.