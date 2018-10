"E totul facut dupa ureche. Va reamintesc faimoasa 25% in plus la salarii, dupa care nu ai banii si gasesti tot felul de artificii. Acum maresti salariul minim. Cresterea salariului minim iti aduce venituri suplimentare pentru ca, din privat, oamenii trebuie sa dea salarii mai mari si atunci ai contributii mai mari. Dar n-ai zis ca lasi mediul de afaceri? Ca ii asiguri stabilitate, predictibilitate. Eu am impresia ca tot ce se intampla in aceasta perioada este o guvernare facuta dupa ureche. Sa nu cautati o strategie, ca nu exista o strategie. Ii cunosc pe cei care sunt in spate: si pe domnul Valcov (Darius Valcov, consilierul Vioricai Dancila), si pe doamna Vasilescu (Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii).

Nu exista un sef de echipa, nu exista un premier. Doamna Dancila e disparuta la shopping prin Orient. Iar domnul Dragnea are o problema: cu legile justitiei, cu procesele, cu dosarele. Si atunci, desigur, fiecare face dupa ureche ce-i trece prin minte si iese prost", a declarat Ponta, potrivit Digi24.