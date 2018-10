"Trebuie sa avem un cap de lista care sa ii faca fata unuia ca Ciolos, pentru ca trebuie sa recunoastem ca suntem pe o nisa in care o sa concuram in mod direct cu el si trebuie sa avem si noi oamenii nostri cu greutate", a declarat Claudiu Nasui in cadrul unei conferinte de presa.

Deputatul USR si-a exprimat speranta ca cele doua partide vor fuziona la un moment dat si vor putea reprezenta o forta de opozitie importanta.



"Il consider pe domnul Ciolos un om extraordinar si imi pare rau ca destinul ne duce in partide diferite. Sper sa fim sub aceeasi cupola la un moment dat si cred ca vom fi. (...) Sunt cel mai mare sustinator al fuziunii cu Romania 100. Nu cred ca ar trebui sa avem destine separate in viata politica si sondajele arata ca, daca ne-am uni, am avea potential chiar de prima forta de opozitie din Romania, iar impreuna cu PNL am avea potential de guvernare", a spus Nasui.

El a declarat ca la acest moment USR are nevoie de validare ca partid, scrie Agerpres.

"Trebuie sa ne gandim cine sunt locomotivele electorale. Suntem intr-un partid si trebuie sa jucam jocul acesta al partidului politic, (...) pentru ca avem nevoie sa validam acest partid, sa validam un mod de a face lucrurile", a apreciat deputatul USR.

Deputatul Claudiu Nasui s-a aflat sambata la Focsani pentru a inaugura cabinetul sau parlamentar in Vrancea si pentru a-l sustine pe focsaneanul Virgil Petrea, care s-a inscris in cursa interna pentru alegerea candidatilor la europarlamentarele din primavara anului viitor.