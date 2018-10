"Iar 's-a blocat guvernul', iar 'nu mai sunt bani de pensii si salarii', iar 'nu se aplica legea salarizarii'. Asta aud de la opozitie din doua in doua luni. Si iar raspundem: asa cum nu ne-am blocat pana acum si cum am gasit fondurile necesare platii pensiilor si salariilor, asa se va intampla si anul viitor. Legea salarizarii se va aplica asa cum a fost ea adoptata de parlament, chiar daca lunile acestea a mai existat un scenariu si anume sa se aplice direct grila din 2022 in 2020, asa cum au solicitat, in mod repetat, mai multe federatii sindicale.

Consideram insa ca legea trebuie aplicata asa cum a fost adoptata de parlament si cum este in vigoare, cu aplicare etapizata pana in 2022 si crestere anuala cu 25 la suta din diferenta pana la grila din 2022. Mai mult, dupa analiza datelor transmise de Comisia de Prognoza, MMJS lucreaza la cresterea salariului minim pe economie inca de la finalul acestui an si la diferentierea salariului minim in functie de studii sau vechimea de peste 15 ani. Aveti mai jos analiza Comisiei de prognoza si a MMJS si calendarul cresterilor", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook.

