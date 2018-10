"In contextul vizitei oficiale efectuate in Kuweit, in perioada 19-21 octombrie 2018, prim-ministrul roman, doamna Viorica Dancila, a vizitat Centrul Cultural Abdullah Al Salem, unul dintre cele mai mari complexuri culturale din lume, care gazduieste 22 de galerii cu peste 1.100 de exponate.

Complexul este format din Muzeul de Istorie Naturala, Muzeul de Stiinta, Muzeul de Istorie Islamica, Muzeul Spatiului, precum si Centrul pentru Arte Frumoase si Teatru.

In cadrul vizitei, prim-ministrul roman a subliniat necesitatea promovarii istoriei, culturii si stiintei, exprimand in acest sens apreciere fata de eforturile kuweitiene de impulsionare a activitatilor din domeniul cultural si stiintific, in vederea dezvoltarii durabile si eficiente a societatii.

De asemenea, seful Executivului de la Bucuresti a salutat modul in care Centrul Cultural Abdullah Al Salem, prin activitatea desfasurata, prezinta cultura kuweitiana, islamica si araba, precum si bogatia si diversitatea culturala a Statului Kuweit, a regiunii Golfului si a lumii arabe.

Delegatia Romaniei prezenta in Kuweit City a vizitat Centrul Stiintific din Kuweit, un renumit complex educational de promovare a stiintei si tehnicii si de constientizare a importantei mediului inconjurator, indeosebi in randul tinerei generatii. Centrul este gazduit intr-un spatiu arhitectural vast, care reflecta arta si cultura islamica.

In dialogul cu interlocutorii kuweitieni, seful Executivului roman a apreciat eforturile deosebite ale autoritatilor locale pentru deschiderea spatiului educational, dincolo de institutiile de invatamant consacrate si pentru stimularea curiozitatii si interesului stiintific in randul elevilor, studentilor si a publicului larg. Totodata, premierul Viorica Dancila a evocat posibilitatea dezvoltarii relatiilor bilaterale in domeniile cercetarii si inovarii, mentionand in mod special expertiza recunoscuta pe plan international a specialistilor romani in domenii precum inginerie, comunicatii si tehnologia informatiilor.



Prim-ministrul a vizitat si Marea Moschee din Kuwait City, cel mai mare lacas de cult din Kuweit.

In discutiile cu oficialii kuweitieni, prim-ministrul roman a apreciat deschiderea autoritatilor de la Kuweit City fata de minoritatile religioase, precum si eforturile facute pentru integrarea acestora. Totodata, a subliniat ca, de-a lungul timpului, intreaga comunitate musulmana din Romania a convietuit in pace cu majoritatea crestina si cu celelalte minoritati", se arata intr-un comunicat al Guvernului.