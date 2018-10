"Este un document trimis Comisiei Europene", a spus Teodorovici la Digi 24, tinand sa mentionezez ca documentul prezinta "un scenariu, o posibila varianta", si ca orice guvern trimite la Bruxelles asemenea scenarii.

"In cateva zile intram in Guvern cu proiectul de buget, vom alege o varianta", a mai precizat el, citat de hotnews.ro.



"Face o confuzie in ce spune si ce gandeste (n.r.: Florin Citu). Spune ca Romania raspunde CE in reducerea cheltuielilor publice. Trebuie spus ca nu e criza la nivelul bugetului, nici la nivelul aplicarii legii pensiilor sau salarizarii. Oricat e de mare impactul, PSD si-a respectat promisiunile. Documentul vorbeste despre o astfel de abordare si va spun calculele: legea salarizarii are aplicabilitate pana in 2022. M-ati auzit spunand ca as aplica legea intr-un termen scurt. Ca legea salarizarii sa fie aplicata integral pina in 2020. E un scenariu propus in acest sens Comisiei Europene", a declarat Teodorovici anterior la Romania Tv.

Florin Citu a publicat un document din care ar reiesi ca PSD urmeaza sa introduca masuri de austeritate in anul 2019.