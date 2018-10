"PSD i-a tradat si i-a mintit pe romani.

Romania in criza economica - PSD introduce masuri de AUSTERITATE in 2019!!!

Intr-un document trimis Comisiei Europene, in urma cu cateva zile, PSD-ALDE promit inghetarea salariilor in sectorul bugetar in 2019 la nivelul din Decembrie 2018: PSD-ALDE NU MAI APLICA LEGEA SALARIZARII UNITARE (astfel recunosc falimentul programului de guvernare si ma confirma)!

Asta inseamna ca salariile sunt TAIATE cu echivalentul ratei inflatiei. In plus cresterea dobanzilor va taia si mai mult din puterea de cumparare.

In poza masurile pe care PSD promite ca le va lua la construirea bugetului pentru 2019.

Este clar ca legea pensiilor este doar o minciuna. Nu sunt bani pentru aplicarea legii salarizarii unitare si PSD&ALDE mint ca dubleaza pensiile.

Situatia este dramatica asa cum veti vedea si in raportul asupra economei pe care il public in aceste zile", a scris Florin Citu pe Facebook.