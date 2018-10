"Am luat decizia de a initia un proiect de lege de modificare a tuturor Legilor Justitiei in conformitate cu recomandarile Comisiei de la Venetia. In privinta Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, deja Curtea Constitutionala s-a pronuntat pe Codul de Procedura Penala, identificand 64 de prevederi neconstitutionale.

Toate trebuie transpuse, toate trebuie rediscutate in conformitate cu solicitarea Comisiei de la Venetia, astfel incat sa nu se schimbe politica penala dramatic (...) . Si aici trebuie sa tinem cont de aceste puncte de vedere si recomandari ale expertilor, ale specialistilor de la nivelul Comisiei de la Venetia", a spus Orban intr-o interventie telefonica la Digi24.

In egala masura, liderul PNL a tinut sa atraga atentia majoritatii parlamentare ca nerespectarea valorilor europene ar putea afecta interesele fundamentale ale tarii noastre.

"Daca majoritatea nu se trezeste si nu-si da seama ca nu mai sunt de capul lor si ca nu pot sa-si permita sa se comporte ca un vechil pe propria mosie, ca trebuie sa respecte toate valorile, principiile, reglementarile si standardele de la nivel european, pentru ca altfel pun in pericol interesele fundamentale ale Romaniei...", a adaugat el, citat de ziare.com.