"Sunt chemati consilieri generali PSD la sediul central, in care domnul Stefanescu, fost secretar general adjunct al PSD, ii cheama si le spune ca are girul domnului presedinte Dragnea sa discute cu dumnealor si sa le spuna ca nu este bine sa mai voteze in Consiliul General proiectele propuse de mine, ca trebuie sa imi ceara demisia de la PSD Bucuresti si ca trebuie sa se delimiteze de mine. (...) Zilele trecute au fost chemati individual, astazi au fost chiar in grup si m-au sunt din sediul Kiseleff pentru ca au crezut ca sunt si eu acolo. Au fost sunati de la secretariat. Cand au vazut ca eu nu sunt, atunci s-au alertat si unii dintre ei m-au sunat sa imi spuna ca ei pleaca si nu vor sa semneze ceea ce domnul Stefanescu le spune ca trebuie sa semneze impotriva mea", a declarat Firea, pentru Antena 3.

Potrivit primarului general, consilierilor municipali li s-ar fi promis functii precum cea de consul sau lider de organizatie locala. Primarul general a adaugat ca le multumeste consilierilor generali care "au dat dovada de onoare" si care au refuzat sa semneze angajamente dictate de catre Codrin Stefanescu. Firea a mai apreciat ca este vorba despre o actiune nestatutara, pe care Comitetul Executiv al partidului ar trebui sa o sanctioneze.

Firea a mai spus ca in momentul in care i-a transmis liderul PSD aceste lucruri, Liviu Dragnea a raspuns ca Stefanescu "nu e copilul lui" si, prin urmare, nu raspunde pentru faptele lui, scrie Agerpres.



"Atunci are posibilitatea sa intervina ca presedinte al partidului si sa stopeze ceea ce face inclusiv acum domnul Stefanescu in Kiseleff si ceea ce a facut toata ziua. (...) Dupa votul care s-a dat in CEx, unde s-au stabilit niste lucruri si toti ne-am asumat o atitudine publica - am tacut, asa cum stiti in aceasta perioada, desi poate unele lucruri nu pot sa spun ca ma multumeau, dar am tacut in asteptarea unui nou CEx unde sa imi spun punctul de vedere. Dar dumnealor inteleg ca nu au incetat si continua un razboi care este in primul rand indreptat impotriva cetatenilor", a declarat Firea.

In acest sens, ea a precizat ca urmare a faptului ca in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei nu a fost adoptat proiectul de rectificare bugetara, nu sunt bani in vederea achitarii in avans a gazelor pentru aceasta iarna, nu se pot plati bursele elevilor si subventia pentru transportul in comun.

"Am avut un primar general care a avut un consiliu general ostil si a ajuns presedinte. Eu nu vreau sa intram in aceeasi logica, totusi. Sa ne facem cu totii treaba", a precizat ea.

Gabriela Firea a adaugat ca a auzit din presa ca Stefanescu ar fi nemultumit de faptul ca primarul general nu anunta in cadrul PSD proiectele pe care vrea sa le sustina pentru Bucuresti.

"Eu spun public, cu riscul sa fiu exclusa: nu voi cere niciodata aprobarea domnului Stefanescu pentru ceea ce se intampla la Primaria Capitalei. Eu dau socoteala doar in fata bucurestenilor si a legii. Nu ii voi cere niciodata aprobarea nici domnului Dragnea, nici domnului Stefanescu pentru ceea ce se propune la PMB fiindca eu nu fac altceva decat sa aplic ad literam ceea ce Biroul Permanent a aprobat, si anume programul de guvernare locala, cu care am castigat alegerile", a precizat ea.