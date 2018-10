Comunicatul Administrației Prezidentiale:

"Punerea în pericol a independenței procurorilor și judecătorilor, afectarea încrederii în justiție, impactul negativ asupra eficienței actului de justiție în materie penală în combaterea diferitelor infracțiuni, inclusiv a infracțiunilor de corupție, a celor săvârșite prin violență sau a celor de criminalitate organizată sunt aspecte esențiale asupra cărora Comisia de la Veneția atrage atenția în analiza sa.

Președintele Klaus Iohannis subliniază că, prin concluziile prezentate public, Comisia de la Veneția constată că modificările aduse legilor justiției și legislației penale bulversează întregul sistem judiciar și generează efecte negative, iar o serie de prevederi nou introduse vor avea consecințe directe asupra unor proceduri și dosare penale în care sunt implicați oameni politici.

Presedintele Romaniei considera ca este inacceptabil ca intreaga legislatie din acest domeniu esential pentru orice democratie autentica sa fie dramatic alterata, doar pentru a-i proteja pe unii lideri politici care au probleme cu justitia.

In ceea ce priveste modificarile aduse legislatiei penale, multe dintre aspectele vizate de Comisia de la Venetia au fost punctate si in obiectia de neconstitutionalitate ridicata de catre Presedintele Klaus Iohannis.

Viteza nejustificata a adoptarii, absenta consultarilor reale si lipsa de transparenta sunt elemente care afecteaza in mod negativ calitatea legislatiei si genereaza incertitudine. Mai mult, unele modificari ignora conventii internationale la care Romania este parte sau depasesc cu mult unele hotarari ale Curtii Constitutionale.

Presedintele Romaniei considera ca, din dorinta de-a favoriza pe cei care au probleme cu legea, coalitia PSD-ALDE prejudiciaza iremediabil nu numai statul de drept si increderea cetateanului ca nimeni nu e mai presus de lege, indiferent de functia sau pozitia pe care o are in societate, ci si toate eforturile unei intregi natiuni pentru care valorile fundamentale europene sunt incontestabile.

Presedintele Klaus Iohannis condamna ferm comportamentul iresponsabil al Ministrului Justitiei care sub pretextul implementarii recomandarilor Comisiei de la Venetia in cuprinsul Ordonantei de Urgenta 92/2018, a inclus prevederi fara nicio legatura cu acestea, ba chiar contrare lor, de natura sa sporeasca ingrijorarea partenerilor europeni.

Presedintele Romaniei mentioneaza ca acesta este un nou episod dintr-un lung sir de decizii controversate luate de acest ministru in timpul mandatului sau. In acest mod, Ministrul Justitiei si-a compromis definitiv credibilitatea, motiv intemeiat pentru a-si prezenta demisia din functie.

Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului Romaniei sa tina cont de opiniile cuprinse in raportul Comisiei de la Venetia si sa reevalueze cu maxima celeritate modificarile aduse legilor justitiei, dar si Codurilor Penale si de Procedura Penala pentru ca impactul negativ asupra justitiei si a statului de drept sa inceteze.

Presedintele Romaniei considera ca reevaluarea in ansamblu a modificarilor in discutie va trebui sa se realizeze printr-un proces amplu si real de consultare, astfel incat sa rezulte o legislatie imbunatatita, care sa se bucure de un larg sprijin al societatii romanesti si, totodata, sa garanteze respectarea statului de drept si a tuturor standardelor internationale in materie.”