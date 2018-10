Redam integral cele scrise de catre Traian Basescu pe Facebook:

"Doamna" din Voluntari si "Topul" din Teleorman

"Doamna" din Voluntari s-a suparat pentru ca cei 4 consilieri generali ai PMP n-au vrut sa-i voteze proiectele prin care se sifonau bani catre clientela politica. Dupa mintea ei, PMP nu este in opozitie. De fapt, voia "Doamna" din Voluntari sa dea cate 500 lei lunar (6000 lei anual) fiecarui taximetrist din Ilfov care opereaza fara autorizatie in Bucuresti.

Intre „Topul” din Teleorman si „Doamna” din Voluntari nu este nici o deosebire. Unul nenoroceste o tara, iar altul nenoroceste o capitala, amandoi sunt incompetenti, amandoi sunt avizi de putere si mai ales, amandoi mint pentru a-si acoperi matrapazlacurile si pentru a- i insela pe romani. Supararea dintre ei pleaca de la suspiciunea ca unul ar avea mai mult succes decat celalalt in inselaciune. „Topul” din Teleorman cumpara voturi cu bani publici imprumutati pentru cresteri de pensii, pensii speciale si salarii, distrugand pur si simplu echilibrele macroeconomice.

„Doamna” din Voluntari aloca pentru publicitate la televiziuni peste 4,1 milioane euro platiti de ARCUB, CREART si AMPT din bani publici, asa ca televiziunile fac transmisiuni in direct oricand „Doamna” din Voluntari doreste sa-si propage minciunile sau sa atace pe cineva. Ramane de vazut daca in mandatul sau va face macar un pasaj subteran in oras.

P.S: 1. Toapa pardon, „Doamna” din Voluntari este un personaj imaginar.

2. "Topul" de Teleorman este Liviu Dragnea", a scris Traian Basescu pe Facebook.

Ulterior, el a revenit cu precizari.

"Sa cautam in telefon...

Doamna Firea nu se mai opreste din minciuna. Ultima, afirma mincinos ca m-am inteles cu Dragnea ca cei 4 consilieri generali ai PMP sa nu-i voteze proiectele prin care dreneaza banii Primariei Capitalei catre clientela politica din Ilfov.

Fara sa verifice, televiziunile miluite cu peste 4,1 milioane Euro publicitate de la Primaria Capitalei au difuzat "stirea" cu mult entuziasm.

In realitate:

1. Cu Dragnea nu am nici un fel de comunicare nici direct si nici prin intermediari. Ultima data am vorbit cu Dragnea la Parlament prin primavara anului trecut;

2. PMP este partid de opozitie si nu-i voteaza proiectele dubioase;

3. Pentru Consiliul Judetean Ilfov nu m-a sunat Dragnea ci Gabriela Firea rugandu-ma insistent ca cei doi consilierii PMP sa voteze pentru presedintele propus de PSD. Am refuzat solicitarea desi rar refuz o doamna (aici nu era cazul), cerand consilierilor PMP de Ilfov sa dea votul in favoarea PNL.

Daca nu va amintiti Doamna Firea, consultati-va propriul telefon", a scris fostul presedinte.