"Din acest punct de vedere, nu cred ca este cazul, sunt patru ani in care spun aceleasi lucruri, nu inteleg de ce acum se politizeaza atat de mult acest lucru. Nu spun nimic nou. Spun ce am spus acum un an, acum doi ani, acum trei ani. Sunt acuzata ca nu am spus pe vremea domnului Ciolos. Stiti bine ca am spus. Pentru mine nu conteaza guvernul. Atata timp cat sunt comisar european, voi spune, pentru ca este datoria mea sa spun daca exista risc de a se pierde bani. Nici nu imi place sa se spuna ca noi blocam la Bruxelles proiecte pe care de fapt nu le avem. De aceea trebuie sa spun clar, sa spun adevarul", a spus Corina Cretu, la Universitatea Politehnica din Bucuresti.

Comisarul a aratat ca este necesara accelerarea cheltuirii banilor europeni si a vorbit despre parteneriatele public-private, subliniind ca exista miliarde de euro la Bruxelles care asteapta sa fie accesati, scrie Agerpres.



"In primul rand ca eu sunt comisar european, exista tratat la care Romania s-a angajat, aceea de a nu face presiuni la adresa comisarilor pe care Romania i-a numit si nici nu s-a intamplat acest lucru, am avut discutii (n.r. - cu premierul Viorica Dancila) in nenumarate randuri. Stiti bine ca am fost aici din prima zi in care a fost nominalizata ca prim ministru. Atunci am facut o trecere in revista a tuturor proiectelor. Am iesit in conferinta de presa comuna aratand care sunt riscurile. Acest lucru se intampla, cred, mai mult de un an, nu? Din pacate, dupa cum vedeti, ceea ce am avertizat, ca Romania va fi sanctionata de Curtea Europeana de Justitie, s-a intamplat ieri. Eu am vorbit acest lucru cu dansa de un an de zile", a spus Corina Cretu.

Ea a afirmat ca singura conditionalitate ex-ante care nu a fost indeplinita este cea in domeniul mediului si depozitarii deseurilor., a mai aratat comisarul european.

Intrebata cum sta Romania la la capitolul absorbtie fonduri europene, Corina Cretu a raspuns: "Stiti foarte bine ca mi-am facut datoria de a avertiza statele membre, nu este numai Romania avertizata, suntem undeva pe la media Uniunii Europene. Ideea este ca nu mai avem foarte mult timp, deci am repetat faptul ca sunt constienta ca avem multe intarzieri si datorita adoptarii tarzii a legislatiei. Nu am pus nicio clipa toata intarzierile pe seama guvernelor. Dar pe de alta parte sigur ca uneori sunt exasperata, dar nu numai in Romania, de ritmul lent, asa cum spuneam, mai ales in domeniul infrastructurii de transport".

Comisarul a declarat ca a avut discutii cu lideri ai PSD de cate ori s-a aflat in tara.



"Avem discutii, am avut discutii de cate ori am venit aici. Din pacate, nu pot sta numai in Romania, vin cat de des pot. Eu in principal vorbesc cu ministri de resort care raspund de fondurile mele si cu doamna prim ministru sigur ca am vorbit, voi veni si ma bucur si felicit Guvernul Romaniei ca va organiza in perioada 29-30 octombrie o mare conferinta legata de politica de coeziune. Voi fi prezenta aici, voi discuta inca o data cu doamna prim ministru care sunt stadiile pe diverse programe operationale", a spus Cretu.

Intrebata daca a discutat despre lista pentru alegerile europarlamentare, Corina Cretu a raspuns: "Nu, nu in acest moment, anul viitor mai vorbim".