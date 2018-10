"PNL va demara revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor. Revocarea Avocatului Poporului se face ca urmare a incalcarii legii de functionare a institutiei Avocatului Poporului, se face de catre plenul comun al Camerei Deputatilor si Senatului, in sedinta comuna, asadar la propunerea comisiilor reunite de specialitate, ale celor doua Camere ale Parlamentului", a declarat Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Turcan il acuza pe Victor Ciorbea ca nu si-a delegat toate atributiile, pe perioada concediului.

"Victor Ciorbea, inainte de a pleca in concediu platit pe bani multi din banii poporului roman, avea obligatia sa delege atributiile adjunctului specializat exact pe domeniul Justitie, Politie, Penitenciare, Armata. Este un adjunct care are ca si atributii exact domeniile cheie, care i-ar fi dat posibilitatea sa conteste la Curtea Constitutionala aceasta ordonanta care este vadit neconstitutionala", a precizat Turcan.

Dan Barna: Avocatul Poporului a plecat cu institutia in vacanta

Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, ca partidul sau analizeaza posibilitatile ca Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, sa fie demis din aceasta functie, insa recunoaste ca acest lucru va fi greu.

"Incercam impreuna cu celelalte partide din Opozitie sa vedem daca putem identifica un mijloc prin care Avocatul Poporului (...), care a plecat cu institutia in vacanta, sa poata fi demis. Analizam aceasta posibilitate si vom intreprinde toate masurile pe care legislatia ni le pune la dispozitie. Instrumentele sunt foarte putine. Avocatul Poporului pare, de fapt, mai dificil de demis, decat presedintele Romaniei", a spus Barna, intr-o conferinta de presa la Sibiu.

USR a sesizat miercuri, Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constitutionala Ordonanta de urgenta a Guvernului privind legile Justitiei, potrivit presedintelui partidului, Dan Barna. In replica, Avocatul Poporului a precizat miercuri, ca solicitarile de sesizare pe OUG privind legile Justitiei sunt analizate de Biroul contencios constitutional, care mentioneaza ca perioada concediului de odihna pe care il efectueaza in Statele Unite ale Americii (17-30 octombrie 2018) a fost programata in urma cu sase luni.