"Domnul acesta are un discurs pe care eu nici nu vreau sa il calific, mi se pare de o calitate extrem de proasta, mi se pare ca a fost si ceva ministru la un moment dat, nu stiu cum a ajuns, dar, in fine.

Partidul la care faceti referire se numeste Ciudadanos, adica Cetatenii, este un partid in Spania care nu are nicio solicitare in acest sens, deci informatia este falsa. Am vazut aceasta declaratie preluata in presa si ceea ce va pot spune este ca in bancul cu Ivan Ivanovici. Stiti ca lui Ivan Ivanovici i se spune ca i s-a dat o masina Volga si, dupa aceea, remarca a fost asa: ca nu i s-a dat, ci i s-a luat, si nu era Volga, caci era bicicleta.

Domnul Ghinea a spus ca au pus conditia ca sa intre in ALDE si ca aceasta conditie se refera la prezenta noastra, ca ei nu vor veni in ALDE, daca suntem noi prezenti. Primul lucru pe care vreau sa vi-l spun este ca in luna aprilie a acestui an a venit in Romania o delegatie ALDE, cu care ne-am intalnit, am avut lungi discutii, si aceasta delegatie a avut si o intalnire cu USR, care isi dorea sa adere la ALDE.

Delegatia de care v-am vorbit, la intoarcerea la Bruxelles, a facut un raport si raportul a fost ca, in urma discutiilor care au avut loc in Romania, ALDE Romania ramane membru si USR nu intra", a declarat liderul ALDE, citat de ziare.com.