"Unipersonala. Deci e mai tare decat regele Arabiei Saudite, acolo unde se intampla in consulat de l-au transat pe omul ala, pe jurnalist. E mai tare decat Tudorel Toader. Unipersonal. Deci pronunti cuvantul unipersonal. Asa ceva nu a facut nici Ceausescu. (...) Ne-am transformat in tara maimutelor, potrivit domnului Ciorbea.

Cum adica sa fie o functie in aceasta tara care sa poata fi implinita, executata, de o singura persoana, cu nume si prenume? Este o colectie de frustrari acest personaj care acum, ca si Tudorel Toader, a gasit ocazia sa spuna ca e unic, de neinlocuit. El spune nu deleg. Adica daca nu pot sa o fac eu, muriti. E ca si cum un chirurg care trebuie sa opereze ar spune ca ma duc sa fumez o tigara sau am o nunta, dar sa nu opereze nimeni in locul meu, ca doar eu fac operatii din astea, numai eu. Va ramane in istorie cu acest cuvant, unipersonal, pe care l-a pus acolo acest individ, va ramane in istorie intr-adevar", a spus jurnalistul la Digi24.