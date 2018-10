"Cei mai multi dintre candidati nu au mai facut politica pana acum, insa toti au facut pasul spre USR cand au simtit ca este necesara implicarea personala pentru a aduce schimbarea in politica romaneasca.

Campania interna pentru alegerea candidatilor USR a inceput pe 1 octombrie si au fost organizate deja peste zece dezbateri, inclusiv unele publice la Sibiu, Satu Mare, Bucuresti. Campania va culmina cu o dezbatere finala ce va avea loc pe 17 noiembrie si la care sunt invitati toti candidatii. Procesul de votare va debuta in data de 22 noiembrie 2018, la ora 12.00 si se va incheia in data de 29 noiembrie 2018, la ora 12.00", se arata intr-un comunicat al formatiunii.

«Pana la sfarsitul lunii noiembrie vrem sa facem un spectacol al democratiei in care sa aratam candidatii tuturor celor care ne vor da votul de incredere in 2019. Vom continua sa fim cel mai transparent partid, atat prin actiunile sale, dar si prin deciziile pe care le luam in interiorul partidului. Toti sunt candidati bine pregatiti si determinati sa duca la Parlamentul European reforma schimbarii pe care USR a adus-o in Romania», a aratat Dan Barna.

"USR este primul partid din tara care isi va alege candidatii la europarlamentare printr-un proces de tip “primaries”, adica prin votul tuturor celor peste 5.300 membri. Votul se va desfasura printr-un sistem electronic, on-line, securizat si verificabil. Lista finala a candidatilor USR pentru alegerile europarlamentare va avea maximul legal de 43 de pozitii.

Fiecare membru va putea sa aleaga 7 candidati si sa le acorde puncte in ordinea preferintelor: candidatul cel mai bine plasat va primi 9 puncte, cel de pe locul doi va primi 7 puncte si urmatorii candidati vor primi 5, 4, 3, 2, respectiv 1 punct. Pentru fiecare candidat se va face suma tuturor punctajelor primite pe buletinele de vot pe care acel candidat a fost votat. Candidatii vor fi ordonati conform sumelor punctajelor primite", mai mentioneaza sursa citata.