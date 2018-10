Recent, Parchetul General, PNL si USR au solicitat Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor prevederi din ordonanta de urgenta care modifica legile justitiei.

Senatorul PNL Iulia Scantei a anuntat ca va cere conducerii PNL sa sesizeze Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului pentru declansarea procedurii de revocare din functie a lui Victor Ciorbea, deoarece acesta a plecat in concediu in strainatate si nu si-a delegat atributia de sesizare a CCR.

Avocatul Poporului a dat publicitatii joi seara un comunicat de presa, in care Victor Ciorbea face precizari cu privire la delegarea temporara a atributiilor sale catre un adjunct al sau.

"Prin ordinul nr.190 din 16 octombrie 2018 al Avocatului Poporului au fost delegate unele din atributiile acestuia catre un adjunct al Avocatului Poporului. Prin acest ordin s-au exceptat de la delegare atributiile prevazute de art.15, alin.(1), lit.h), lit.i), lit.k), lit.m) si lit. n) din Legea nr. 35/1997, republicata, potrivit carora Avocatul Poporului: "h) poate sesiza Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea legilor, inainte de promulgarea acestora; i) poate sesiza direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor (...)", afirma sursa citata.



Ciorbea arata ca celelalte atributii prevazute de Legea nr. 35/1997 republicata si de Regulamentul de organizare si functionare al institutiei sunt exercitate de adjunctul Avocatului Poporului delegat prin ordin al Avocatului Poporului, dupa cum urmeaza: decide asupra petitiilor formulate de persoanele fizice lezate prin incalcarea drepturilor sau libertatilor acestora de catre autoritatile administratiei publice; verifica activitatea de rezolvare legala a petitiilor primite; solicita autoritatilor sau functionarilor administratiei publice in cauza incetarea incalcarii drepturilor si libertatilor persoanelor fizice, repunerea in drepturi a petitionarului si repararea prejudiciilor; formuleaza puncte de vedere, la cererea Curtii Constitutionale; aproba propunerile de sesizare din oficiu; aproba efectuarea anchetelor si a vizitelor; aproba notele privind propunerea de solutionare a unor petitii adresate Avocatului Poporului.

"Delegarea atributiilor in perioada concediului de odihna este o institutie juridica permisa de prevederile art.15 alin.(3) din Legea nr.35/1997, republicata, potrivit carora Avocatul Poporului poate delega exercitarea acestor atributii adjunctilor sai sau unor persoane cu functii de conducere din cadrul institutiei. Dispozitiile art.15 alin.(1) lit.h) si i) si ale alin.(3) din Legea nr. 35/1997, republicata, se interpreteaza in lumina considerentelor deciziei nr.336/2013 a Curtii Constitutionale, care a retinut ca Avocatul Poporului are exclusivitatea in privinta deciziei de a ridica o exceptie de neconstitutionalitate, parte a independentei institutionale si functionale de care acesta se bucura (...)'. In consecinta, incepand cu anul 2014, in acord cu aspectele retinute in decizia nr.336/2013 a Curtii Constitutionale, s-a exceptat, in mod consecvent, delegarea atributiilor privind sesizarea Curtii Constitutionale, asa cum reiese din ordinele privind delegarea atributiilor, afisate pe site-ul institutiei Avocatul Poporului, la sectiunea Latest News/Resurse", sustine Victor Ciorbea.

Prin urmare, spune Ciorbea, Avocatul Poporului nu a delegat nici prin Ordinul nr.190 din 16 octombrie 2018 atributiile referitoare la sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la neconstitutionalitatea legilor, inainte de promulgarea acestora si nici pe cea de sesizare directa cu exceptia de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor, scrie Agerpres.



"Avocatul Poporului considera ca decizia de a nu delega atributiile in materia controlului de constitutionalitate al legilor si ordonantelor pe calea obiectiei si a exceptiei de neconstitutionalitate este justificata si de faptul ca institutia Avocatul Poporului este o autoritate publica unipersonala, autonoma si independenta. Avocatul Poporului opineaza ca aspectele sus-mentionate reprezinta o consecinta a realitatilor social-politice si economice ale Romaniei, care au determinat legiuitorul constituant sa creeze o institutie de tip Ombudsman cu caracter unipersonal. Tipul de conducere unipersonal al institutiei, astfel cum reiese din dispozitiile constitutionale, in antiteza cu modalitatea de conducere colectiva intalnita in cadrul altor institutii de tip Ombudsman, confera Avocatului Poporului putere de decizie si in egala masura raspunderea personala pentru hotararile luate. Acestea sunt ratiunile care fundamenteaza deciziile Avocatului Poporului in delegarea atributiilor sale", afirma Ciorbea.

Acesta precizeaza ca institutii de tip Ombudsman unipersonale se regasesc, de exemplu, in Portugalia, tara in care Ombudsmanul este asistat de doi adjuncti carora li se pot delega anumite atributii, insa atributia de sesizare a Curtii Constitutionale nu poate fi delegata.