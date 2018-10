"Eu am convingerea ca absolut toata lumea a realizat, chiar din 2015, faptul ca acuzatiile pe care procurorul Uncheselu le-a formulat la adresa mea erau complet aberante, lipsite orice fel de temei faptic si legal, fara nicio proba si cu incalcarea procedurilor si garantiilor prevazute de Constitutia si legile Romaniei.

Acum insa avem scrisa motivarea celor 3 judecatori ai ICCJ care demonstreaza exact ceea ce stiam cu totii / ma bucur ca am avut incredere in Justitie , in faptul ca se va aplica legea si se va face dreptate.

Nimeni nu imi va da inapoi cei trei ani umilinta si amaraciune pentru mine, familia si prietenii mei/ nimeni nu imi va da inapoi functia de Premier si Presedinte al PSD/ nimeni nu va sti vreodata cum ar fi aratat guvernarea si viata politica a tarii daca Uncheselu si Kovesi nu ar fi intervenit atat de brutal si abuziv in soarta Romaniei/ nu vreau sa fiu o victima si am suficiente resurse morale si intelectuale ca sa o iau de la capat si sa incerc sa imi realizez viziunea si proiectele publice.

Cred insa ca in fata acestei situatii fara precedent in istoria Romaniei - un Premier in functie inculpat pe nedrept de catre un procuror abuziv si achitat complet si in unanimitate de catre judecatorii Instantei Supreme - trebuie sa luam niste masuri pentru ca in viitor acest lucru sa nu se poate repeta:

1. In ce fel raspunde material si profesional procurorul care a comis acest abuz - pe baza Legilor Justititiei promovate cu atata galagie de actuala Putere raspunsul este simplu: In NICIUN FEL/ Uncheselu ramane procuror la DNA, isi ia un salariu urias din Bugetul public si asteapta noi ordine sa faca dosare prin care “sa ajunga pana la Premier”

2. Cum facem sa dam o limita rezonabila a cheltuielilor din Bugetul de stat facute in mod inutil de un procuror incompetent/ pentru cercetarea mea s-a cheltuit aproape 1 milion de lei cu procurorul si politistii de la DNA, perchezitii, expertize, judecatori, grefieri, avocati, politisti de instanta, etc - iar presupusul prejudiciu “gasit” de procuror era de 51.000 lei

3. Care este limita rezonabila pentru acuzarea unor fapte care nu sunt considerate infractiuni grave ca omorul, violul, talharia, samd? Suntem in 2018 si eu am fost judecat pentru ceva presupus a se fi intamplat in 2007-2008

4. Cum vom impune in opinia publica si in lumea politica intelegerea faptului ca un om este chiar prezumat nevinovat pana la decizia de condamnare a unui judecator ? Nu astept scuze nici de la Kovesi , nici de la Iohannis sau alti oameni care din 2015 ma numeau “penal” - imi doresc insa ca situatia mea sa fie un exemplu pt viitor.

In rest ceea ce nu m-a omorat cu siguranta m-a intarit / sunt gata alaturi de Echipa de la ProRomania sa incepem un nou drum cu proiecte pozitive , speranta si increderea fara de care nimic nu se poate cu adevarat realiza!", a scris Victor Ponta pe Facebook.