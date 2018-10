Instanta a mai dispus confiscarea sumei de 12.513.894 lei de la Blejnar si mentinerea sechestrului pe averea acestuia pana la concurenta acestei sume.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.

Sorin Blejnar a fost trimis in judecata de DNA Ploiesti in decembrie 2016, fiind acuzat ca, in cursul anului 2011, in contextul initierii unor proceduri de achizitii publice la nivelul ANAF, a acceptat din partea unui om de afaceri promisiunea unui procentaj de 20% din valoarea unor contracte ce urmau a fi incheiate la nivelul institutiei publice respective, scrie Agerpres.

"Banii respectivi urmau sa ii fie remisi inculpatului in schimbul exercitarii influentei sale asupra unui subaltern, pentru ca acesta sa gestioneze procedurile de atribuire a contractelor respective astfel incat aceste contracte sa fie obtinute de firma omului de afaceri. In aceste circumstante, in perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2012, inculpatul Blejnar Sorin si celalalt functionar implicat in acest demers au primit suma totala de 13.172.520 lei, prin intermediul unei firme cu comportament tip 'fantoma' controlate de acestia, cu care societatea omului de afaceri a incheiat mai multe contracte fictive", arata DNA.

Procurorii spun ca, din aceasta suma de bani, lui Blejnar i-a revenit efectiv suma de 12.513.894 lei.