"In calitate de Senator PNL si membru al Comisiei Juridice a Senatului, voi solicita conducerii PNL in cadrul primei sedinte a Biroului Executiv, sesizarea Birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului pentru declansarea procedurii parlamentare de revocare din functie a lui Victor Ciorbea ca urmare a incalcarii de catre acesta, cu rea-credinta, a atributiilor prevazute in Legea de functionare a institutiei Avocatului Poporului (Legea nr. 35/1997) si a juramantului de investire in demnitatea publica de Avocat al Poporului.



Revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor, se face de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, la propunerea birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului.

De ce trebuie revocat din functie Victor Ciorbea?

Delegarea catre unul dintre adjunctii sai (a celui specializat chiar pe domeniile de referinta " justitie, politie, penitenciare, armata") a atributiei de a sesiza in scris si direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de Urgenta privind Legile Justitiei era o obligatie legala a Avocatului Poporului menita sa asigure continuitate institutiei.

Fuga in concediu pe banii multi plati de contribuabilul roman si nedelegarea deliberata a atributiei de semnare a unei sesizari la CCR cu privire la neconstitutionalitatea Ordonantei de Urgenta privind Legile Justitiei pentru a facilita astfel blocarea activitatii DNA arata ca Victor Ciorbea nu a fost si nu este Avocatul in slujba apararii drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile publice.

Este Avocatul infractorilor, singurii beneficiari directi ai efectelor acestei odioase Ordonante de Urgenta care paralizeaza intreaga activitate a procurorilor DNA, sistand de facto, lupta anticoruptie din Romania.

Conform Legii 35/1997, Adjunctii Avocatului Poporului indeplinesc, in ordinea stabilita de Avocatul Poporului, atributiile acestuia in caz de imposibilitate temporara a exercitarii functiei, respectiv in concediul de odihna al domnului V. Ciorbea.

Avea Victor Ciorbea obligatia legala sa delege aceasta atributie? DA!

Potrivit art. 15 din aceeasi lege, Avocatul Poporului indeplineste atributiile expres prevazute in sarcina sa.

Legea nu prevede suspendarea exercitarii vreuneia dintre atributiile sale pe durata concediului de odihna. Cum ar fi ca toate institutiile statului sa inceteze sa functioneze cand le pleaca in concedii sefii cu leafa proaspat crescuta?

Mai mult, legea prevede ca Avocatul Poporului poate delega exercitarea acestor atributii adjunctilor sai sau unor persoane cu functii de conducere din cadrul institutiei.

Delegarea este facultativa atunci cand Avocatul Poporului este in activitate la birou, dar delegarea devine obligatorie atunci cand titularul functiei, acum Victor Ciorbea, se afla in imposibilitate temporara a exercitarii functiei.

Mai mult, legiuitorul a protejat continuitatea atributiilor Avocatului Poporului, reglementand expres incetarea mandatului acestuia in situatia unei imposibilitati de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile.

Pentru o imposibilitate temporara a exercitarii functiei (pana in 90 de zile), mandatul Avocatului Poporului nu inceteaza, dar acesta trebuie sa isi delege atributiile catre adjuncti tocmai pentru a asigura continuitatea acestei importante institutii.

Ar fi ramas la latitudinea adjunctului desemnat, facultatea de a decide daca sesiza sau nu CCR cu aceasta exceptie de neconstitutionalitate ( pentru ca legea nu prevede imperativ obligatia Avocatului Poporului de a sesiza CCR).

Principalul partid de Opozitie, PNL are tot dreptul sa ceara revocarea din functie a lui Victor Ciorbea conform art. 9 alin. (2) din Legea 35/1997 pentru incalcarea legii si neindeplinirea cu buna - credinta si impartialitate a atributiilor sale astfel cum il obliga juramantul depus in plenul Parlamentului", a scris Iulia Scantei pe pagina sa de Facebook.