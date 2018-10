Dancila a prezentat actiunile Guvernului pentru cresterea rolului femeilor in viata economica in Emiratele Arabe Unite

In cadrul vizitei pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi o intrevedere cu Noura Khalifa Al Suwaidi, directorul Uniunii generale a femeilor din Emiratele Arabe Unite, organizatie de stat infiintata in 1975, sub presedintia Seica Fatima Bint Mubarak.