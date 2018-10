Daea, dupa ce virusul pestei porcine a ajuns in Teleorman: Imi pun semne de intrebare daca a fost pus intentionat

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, joi, ca se intreaba daca pesta porcina africana a fost declansata intentionat, in conditiile in care virusul a ajuns si in judetul Teleorman.