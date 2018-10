"Profitand de faptul ca ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, se afla in #Sibiu, ii solicit public sa le raspunda sibienilor, pentru ca se afla aici, dar si tuturor romanilor, la 13 intrebari.

Ar trebui sa aiba decenta sa-si faca timp pentru asta si sa nu plece din Sibiu pana nu va gasi raspunsuri pentru toate cele 13 intrebari. Daca nu are raspunsuri, poate le vor gasi consilierii sai, inainte de sedinta de marti, din plenul Camerei Deputatilor, cand se va dezbate motiunea care i se adreseaza personal. Daca nici atunci nu va avea raspunsuri, poate ar trebui sa raspunda, simplu, pentru ca este o intrebare inchisa, direct la punctul 13. Sa nu uite insa niciodata ca aceste intrebari il vor urmari si dupa ce va parasi ministerul.

1. Cum explica urmatoarea situatie: pretul lemnului de foc porneste direct din padure de la aproximativ 150 lei/mc, dar ajunge in curtile oamenilor la 500 – 550 lei/mc, uneori chiar si mai mult, in unele zone si regiuni ale tarii ajungand sa fie unul prohibitiv.

2. De ce nu exista o decizie guvernamentala prin care sa se gaseasca solutii de sprijin pentru populatie in vederea asigurarii lemnului de foc?

3. Daca in 2018 a declarat ca in 2017 au fost identificati aproximativ 400.000 mc taiati ilegal la nivel national din total fond forestier, adica din cei aproximativ 6,5 milioane ha, cum se face ca de pe aproximativ 4,1 milioane ha administrate de Romsilva s-au taiat ilegal 47.000 mc, iar de pe restul suprafetei, adica aproximativ 2,5 milioane ha, aflate in administrarea sau in proprietatea altor detinatori, s-a taiat ilegal diferenta de aproximativ 350.000 mc?



4. De ce a scazut valoarea investitiilor in lucrarile de aparare impotriva inundatiilor de la 122 mil. euro in 2006, la 14 milioane in 2017, respectiv 16,6 milioane in 2018?

5. Cum explica faptul ca banii atrasi din surse externe au scazut de la 102 milioane in 2010, la 6 milioane in 2018?



6. De ce nu s-a depus in 2017 niciun proiect serios in Programul Operational Infrastructura Mare?



7. Daca Ministerul Apelor si Padurilor are in derulare 49 de proiecte prin POIM, dintre care 17 vor fi aprobate spre finantare anul acesta, cum e posibil sa existe proiecte in derulare, dar neaprobate la finantare?

8. In 31 decembrie 2018 este termenul final al Directivei Consiliului 91/271/ECE privind epurarea apelor uzate urbane. In ce stadiu suntem azi, cu mai putin de trei luni inainte de finalizarea termenului?



9. De ce a fost politizata componenta Consiliului de Administratie al Regiei Nationale a Padurilor Romsilva?

10. Cum se face ca nu are nicio preocupare privind implementarea in Romania a planurilor de gestionare forestiera sau instrumente echivalente in conformitate cu gestionarea durabila a padurilor „Sustainable Forest Management, SFM”? Este vorba despre Strategia Uniunii Europene 2020 privind contributia silviculturii la mentinerea si sporirea biodiversitatii.

11. Ce se intampla cu Sistemul national al perdelelor forestiere de protectie, cu „Radarul Padurilor”, cu Studiul privind identificarea terenurilor agricole degradate si potential poluate care pot face obiectul impaduririlor?

12. Cum s-a implicat in combaterea pestei porcine africane?

13. Cand isi inainteaza demisia?", a scris Raluca Turcan pe Facebook.