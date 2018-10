"Evenimentul va avea loc joi, ora 18:00 la sediul USR Dolj din Craiova, strada Fratii Buzesti nr. 39.



«Pentru ca problemele cu care se confrunta cetatenii sa se rezolve, intai si intai trebuie sa le spuna cuiva. Niciodata, nimic n-o sa se rezolve de la sine! In doar 30 secunde, prin aplicatia eSizeaza! cetatenii pot spune o problema din judetul Dolj, fara sa mai fie nevoie sa scrie o adresa clasica si fara sa mai trebuiasca sa vina la biroul meu parlamentar sau la o autoritate. Eu voi trimite autoritatilor locale sau centrale competente sesizarea, iar acestea au obligatia, prin lege, sa-mi raspunda. Am acest instrument, al controlului parlamentar, tocmai pentru a face institutiile raspunzatoare in fata cetatenilor. Ii invit pe craioveni si pe doljeni sa descarce incepand de joi aplicatia eSizeaza!», a declarat deputatul USR, Adrian Prisnel.

Lansarea aplicatiei eSizeaza! va avea loc in cadrul dezbaterii Aplicatii pentru comunitate organizate de USR Dolj, in care cetateni si programatori din Craiova vor identifica nevoi concrete si vor cauta impreuna idei de aplicatii mobile care sa le rezolve.

Invitatul special al dezbaterii va fi Craiova Programming Department, un grup civic de programatori dornici sa creeze aplicatii pentru Craiova", se arata intr-un comunicat USR.