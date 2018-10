"Romania nu poate sa faca pasi inapoi in lupta anticoruptie, este inadmisibil si nu voi accepta niciodata asa ceva. Ne dorim, imi doresc o lupta anticoruptie serioasa. Pentru asta, DNA are nevoie, in frunte, de o persoana independenta, o persoana hotarata sa isi asume aceasta lupta dificila, grea, dar o lupta dreapta. Nu este posibil sa facem pasi inapoi in lupta anticoruptie, unde Romania ajunsese sa fie data exemplu pozitiv", a afirmat Iohannis la Bruxelles, intrebat de jurnalisti despre propunerea facuta de ministrul Justitiei privind numirea Adinei Florea in functia de procuror-sef al DNA.

Seful statului a adaugat ca si in acest caz "apar, de asemenea, probleme grave in felul cum se aplica procedurile", scrie Agerpres.



"Avem un aviz negativ de la CSM, aviz care contine cateva lucruri care trebuie sa ne dea foarte mult de gandit. Chestiunea ma preocupa si voi face declaratii pe aceasta chestiune cand ne intoarcem in tara. Pana atunci, am solicitat departamentului de resort sa verifice legalitatea acestei propuneri, dupa care putem sa vorbim mai mult. Nu voi accepta nimic ce reprezinta un pas inapoi in lupta anticoruptie din Romania", a mai afirmat Iohannis.

Fiind intrebat daca numirea Adinei Florea la sefia DNA ar reprezenta un pas in spate in lupta anticoruptie si daca o cunoaste sau daca a discutat cu aceasta, seful statului a spus: "Nu cunosc persoana, nici nu cred ca este nevoie acum sa cunosc persoana, voi studia documentele inaintate pentru nominalizare, dupa care o sa vorbim acasa mai multe".

Presedintele Iohannis participa la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, care va fi urmata de Summitul ASEM.