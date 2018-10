Cel mai recent Eurobarometru publicat de Parlamentul European arata ca proiectul european castiga incredere tot mai mare in randul cetatenilor europeni, ajungand la un nivel record pentru ultimele decenii, de 68%. Din pacate, insa, acelasi sondaj arata o scadere brusca de 10% in sprijinul romanilor fata de Uniunea Europeana. Acest fapt se datoreaza exclusiv campaniei denigratoare si propagandei iliberale, nationaliste si eurosceptice promovata de Guvernul Romaniei si de actuala majoritate parlamentara.

USR atrage atentia asupra semnalului deosebit de grav pe care acest sondaj il transmite si ii indeamna pe toti cetatenii romani sa reflecteze cu prioritate asupra efectelor exclusiv pozitive pe care apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana le-a adus in planul dezvoltarii, al libertatii de a circula sau de a se angaja in alt stat membru al Uniunii Europene, precum si in ce priveste modernizarea si democratizarea institutiilor si a societatii, cu rezultate dintre cele mai pozitive in lupta impotriva coruptiei si pentru respectarea principiilor statului de drept.

UE acorda beneficii tuturor statelor membre prin intermediul fondurilor europene

Totodata, atragem atentia asupra beneficiilor pe care Uniunea Europeana le acorda tuturor statelor membre prin intermediul fondurilor europene. In Romania, datorita incompetentei si coruptiei, nu ne-am putut inca bucura de acest beneficiu imens pe care Uniunea Europeana il aduce pentru dezvoltarea statelor membre si pentru viata cetatenilor.

"Uniunea Europeana a adus cele mai mari beneficii din istorie pentru statul si cetatenii romani. Cetatenii din Romania au luptat incontinuu in ultimii doi ani pentru democratie, stat de drept si pentru apararea valorilor democratice europene. Astazi, sub o guvernare toxica si iresponsabila, cetatenii cad victimele unei propagande si unor manipulari fara precedent. Avem datoria cu totii de a ne lupta cu aceasta campanie pe care PSD si ALDE o duc impotriva intereselor cetatenilor" a declarat presedintele USR, Dan Barna, potrivit unui comunicat.

"Avem nevoie mai mult ca oricand de romanii din diaspora. Cei care au inteles toate beneficiile pe care apartenenta noastra la familia europeana ni le-a adus tuturor, fara exceptie, trebuie sa vorbeasca despre Europa si despre valorile ei si sa lupte impotriva manipularilor care vor sa scoata Romania din Uniunea Europeana. Ei pot sa le explice celor ramasi acasa faptul ca libertatea de miscare si de circulatie a fortei de munca, democratia si statul de drept sunt cele care aduc prosperitate si ca doar in sanul familei europene acestea sunt o realitate!", a subliniat si senatorul USR de diaspora, Radu Mihail.

USR ramane in continuare principalul aparator al valorilor europene in Romania si ramane alaturi de cetatenii romani care lupta pentru ca Romania sa ramana in familia europeana! Atragem totodata atentia asupra faptului ca preluarea Presedintiei Romaniei la Consiliul UE din 2019 cu acest guvern incompetent si corupt nu ar face altceva decat sa adanceasca discrepantele dintre romani si fratii lor europeni! Lansam inca o data un apel catre actuala majoritate politica sa schimbe pana nu e prea tarziu acest Guvern-marioneta si directia falimentara pe care conduc fortat Romania!