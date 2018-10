Decizia a fost luata miercuri dupa o intalnire a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul deputatilor PSD Daniel Suciu cu reprezentantii ALDE - Andrei Gerea si Toma Petcu.

"La rugamintea si la solicitarea colegilor din ALDE, ne-am reintalnit pentru a ne pune de acord asupra unor aspecte tehnice. In esenta nu am avut puncte de vedere divergente foarte multe, nici macar procente, am avut de discutat mai multe chestiuni tehnice vizavi de autorizari. Cel putin pozitia PSD a ramas aceeasi si cred ca din aceasta perspectiva colegii de la ALDE pot sa spuna la ce concluzie au ajuns. In esenta, nu a fost un subiect de fractura in coalitie, nici pe departe, si am discutat si fara patima si pur tehnic, avand un singur interes, ca statul roman si Romania de pe aceasta lege sa castige cat mai mult. Nu a fost o negociere - da-mi mie, na-ti tie procente", a afirmat Suciu, potrivit Agerpres.

El a spus ca s-a luat decizia ca "50% din productia de gaz la Marea Neagra se tranzactioneaza pe bursa din Romania, investitia celor care opereaza se deduce maxim 30% din impozitul pe venitul suplimentar". "Este forma pe care o cunoasteti si asa a ramas", a adaugat Suciu.

Liderul deputatilor PSD vor avea o sedinta martea viitoare pentru a discuta aceste modificari

", a mai spus Suciu.

Fostul ministru al energiei Toma Petcu (ALDE) a spus ca discutia nu a pornit de la procente, ci de la faptul ca "o serie de aspecte tehnice, foarte importante in procedura de autorizare a proiectului, nu erau conforme cu ceea ce ar fi trebuit sa se intample, astfel incat proiectul sa se implementeze fara probleme".

"In al doilea rand, noi am plecat de la ideea ca aceste castiguri trebuie impartite in mod egal, minim 50% pentru statul roman si bineinteles 50% si pentru concesionari. (...) Dupa dezbateri si dupa analize am ajuns la aceasta concluzie, ca procentele sunt echitabile pentru ambele parti, astfel incat si statul roman sa castige 50% si operatorul sa castige 50%, bineinteles dupa ce isi recupereaza investitia, asa cum este normal. (...) Eu consider ca forma convenita astazi in urma discutiilor este forma care da posibilitate ca proiectul sa se poate desfasura fara niciun impediment de natura tehnica si de autorizare si bineinteles ne intereseaza si componenta de securitate energetica", a adaugat Petcu.

S-au facut modificari la regimul juridic al plajelor si legate de zona de protectie

De asemenea, fostul ministru al energiei Andrei Gerea (ALDE) a sustinut ca s-au ridicat mai multe probleme de natura tehnica.

"Observatiile pe care cei de la ALDE le-au facut au fost acceptate de partenerii nostri pentru ca erau chiar evidente anumite greseli. A fost binevenit tot ce am facut noi in zona tehnica. (...)Este un punct de vedere pe care coalitia PSD-ALDE il are vizavi de offshore, urmeaza sa stabilim un parcurs sa le prezentam si celelalte grupuri parlamentare", a adaugat Gerea.

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sunt toate sansele ca legea offshore sa intre pe ordinea de zi de saptamana viitoare a comisiilor pentru industrii, buget si administratie, el subliniind ca in privinta acestui act normativ "va fi o decizie a Parlamentului".

Camera Deputatilor a decis pe 3 octombrie, cu 210 voturi "pentru" si o abtinere, retrimiterea la comisii pentru o saptamana a raportului la legea offshore. Decizia a fost luata la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor. PSD a fost de acord cu propunerea, potrivit liderului grupului deputatilor social-democrati, Daniel Suciu. Comisiile pentru industrii, buget si administratie au adoptat saptamana trecuta raportul asupra legii offshore.