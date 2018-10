Danca a facut aceste precizari dupa ce, alaturi de liberalul Ioan Cupsa, a depus la sediul Avocatului Poporului solicitarea de contestare la Curtea Constitutionala a OUG pe legile Justitiei si sesizarea aferenta.

"Referitor la situatia punctuala de astazi, in care Avocatul Poporului se afla in concediu, consideram ca este o sfidare de nepermis, inacceptabila si ca, din acest punct de vedere, cred ca s-a umplut paharul cu domnul Victor Ciorbea in functia de Avocat al Poporului. Daca nu intelege nici in al doisprezecelea ceas sa isi indeplineasca atributiile de serviciu, exista inclusiv posibilitatea unei plangeri penale impotriva domnului Victor Ciorbea, care nu si-a delegat atributiile pe perioada acestui concediu catre un adjunct si care, prin aceasta lipsa a unei decizii care sa reglementeze situatia in care ne aflam, pur si simplu pune in imposibilitate exercitarea functiei de Avocat al Poporului. Domnul Victor Ciorbea trebuie sa inteleaga ca, daca nu da curs solicitarilor noastre de sesizare la CCR, domnia sa nu mai este Avocatul Poporului, ci este dusman al poporului si vom face toate demersurile, inclusiv de natura penala, pentru a-l aduce in matca atributiilor de serviciu", a precizat el, intr-o declaratie acordata presei, in fata sediului Avocatului Poporului, potrivit Agerpres.

Ionel Danca a spus ca a obtinut un numar de inregistrare pentru solicitarea depusa.