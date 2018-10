"Avem (…) inca din 2016 un proiect de redefinire – nu folosesc termenul de reforma pentru ca in mentalul unora inseamna sa dai afara oameni, sa tai salarii si nu despre asta e vorba – este vorba de a imbunatati performanta administratiei publice si, cum am spus, avem un pachet care sa includa modificari legislative, revizuirea fisei postului unor oameni, redefinirea sistemelor si a modului de lucru, informatizarea administratiei publice (…) care va ajuta foarte mult la profesionalizare, transparentizare si reducerea birocratiei, precum si redefinirea carierei functionarului public, in paralel cu dezvoltarea unui adevarat instrument de formare continua a functionarilor publici, in asa fel incat sa fie cu competentele la zi. Toate aceste lucruri le avem la pachet si asta vrem sa facem.

Atunci cand administratia publica care e bazata pe nepotism, pe prietenii, pe pile, pe interese de grup, cand se politizeaza administratia publica, cand pui oameni in functii publice ca sa iti rezolve tie niste probleme si nu ca sa serveasca cetateanul, atunci, evident, ca vei avea o administratie care devine corupta, care devine ineficienta (…) Avem legi care arata bine si avem administratie publica ce arata oribil si care e politizata", a spus Dacian Ciolos, potrivit Ziare.com.