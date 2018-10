"Ceea ce a spus Liviu Dragnea este partial adevarat, in sensul ca, intr-adevar, noi ne-am opus pe anumite chestiuni si am fi votat impotriva in plen. Stiti foarte bine ca au trecut foarte multe proiecte fata de care noi ne-am opus de fiecare data, argumentat, si acelea au trecut la vot. Ce trebuie sa se inteleaga este ca Liviu Dragnea, cel putin in Camera Deputatilor, pierde majoritatea si ca acest proiect, chiar cu opozitia noastra si a PNL, daca ar fi avut majoritatea pe care a folosit-o de atatea ori, ar fi putut trece. Nu are majoritatea, nu trece, ceea ce este grav, pentru ca Romania poate fi condamnata pentru aceasta chestiune legata de implementarea unei directive", a spus Stelian Ion, potrivit dcnews.

Potrivit lui Stelian Ion, pretextul adoptarii acestei directive este folosit de PSD pentru a-si construi o arma pe care sa o indrepte impotriva ONG-urilor care ii sunt critice si care il deranjeaza.

"Ca atare, nu am putut fi sub nicio forma de acord cu aceste prevederi. (...) Am observat ca si UDMR a fost, cel putin pe aceasta chestiune, pentru ca si ei au asociatii, uniuni ale minoritatilor nationale, si se simt oarecum vizati si aici am fost pe aceeasi lungime de unda si au votat si ei impotriva. Probabil si asta a fost una dintre cauzele care a dus la blocajul pe aceasta lege", a adaugat deputatul USR.