"PNL, in situatia grava in care a ajuns justitia din Romania, a decis sa initieze o motiune simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care va fi depusa saptamana viitoare, pentru toata activitatea acestei unelte politice a lui Liviu Dragnea la conducerea MJ, care in mod ticalos, parsiv, se foloseste de observatiile unor foruri internationale pentru a mai da o lovitura sistemului de justitie din Romania, asigurandu-si astfel titulatura de calau al independentei justitiei", a mentionat purtatorul de cuvant al liberalilor, citat e jurnalul.ro.

Aceste precizari au fost facute dupa ce s-a depus la Avocatul Poporului solicitarea de contestare la CCR a OUG pe legile Justitiei si sesizarea aferenta.