Articolul respectiv se refera la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca procurorii de la Parchetul General, DNA si DIICOT pentru a ramane in functie.

„In cursul zilei de astazi, 17 octombrie 2018, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, a transmis domnului Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, spre analiza, solicitarea de a sesiza Curtea Constitutionala, in temeiul dispozitiilor art. 146 lit. d) teza finala din Constitutia Romaniei si art. 13 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 35/1997, republicata, cu exceptia de neconstitutionalitate a articolului VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei.

Solicitarea procurorului general a fost facuta in considerarea rolului constitutional al Ministerului Public stabilit prin dispozitiile art. 131 din Constitutia Romaniei, de a reprezenta interesele generale ale societatii, de a apara ordinea de drept, precum si drepturile si interesele cetatenilor”, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Parchetul General.

Textul integral al solicitarii http://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/sesizare_av_poporului_oug_justitie.pdf