"Procurorii din Sectia specializata a CSM sunt oameni cu experienta, care stiu sa interpreteze si sa aplice legea in mod corect. Pana la urma, nu am venit sa-i lamuresc eu, am venit si am avut o discutie foarte buna. (...) Legea este lege si trebuie respectata de toata lumea. Stiti deosebirile dintre o lege civila si o lege penala. (...) Stim ca, in momentul acesta, avem in sistemul judiciar aproximativ 2.700 de procurori in schema, 2.500 efectiv. Stim ca putem sa-i impartim pe procurori in patru mari categorii. Unii care sunt detasati din cadrul Ministerului Public la alte autoritati si acolo sunt putini, cam 23, si care urmeaza regimul legal al detasarilor. Avem a doua categorie - procurorii care sunt delegati din cadrul Ministerului Public de la o unitate la alta si respecta regimul delegarilor. Avem o alta categorie, cea mai numeroasa, probabil, care sunt numiti pe baza de concurs, alta categorie care sunt numiti pe baza de interviu, cu deosebirile respective. Eu vreau sa transmit procurorilor un mesaj de stabilitate, evident in conditiile legii. (...) Am incredere ca Sectia de procurori va da interpretarea corecta catre sistem. Mesajul meu este de incredere si stabilitate", a afirmat Toader, la sediul CSM, potrivit Agerpres.

Sectia pentru procurori a CSM a luat in discutie, miercuri, o nota a Directiei resurse umane si organizare privind situatia delegarilor la Ministerul Public.

Pe ordinea de zi a sedintei Sectiei pentru procurori s-au aflat si solicitarile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei Nationale Anticoruptie si Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism privind interpretarea articolului VII din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 92/2018.

Articolul prevede ca "procurorii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonantei de urgenta, isi desfasoara activitatea in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si al Directiei Nationale Anticoruptie, precum si in cadrul celorlalte parchete, raman in functie in cadrul acestora, numai daca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare".

Noile reglementari din ordonanta de urgenta impun o vechime de cel putin 10 ani in magistratura pentru procurorii din Parchetul General, DNA si DIICOT.