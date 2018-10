„Dupa propaganda asta, orice lege, Ordonanta, Hotarare de Guvern se da pentru mine. Nu ma intereseaza daca ramane sau nu in DNA procurorul din acel dosar. In primul rand, este o manipulare, si daca pleaca doamna (procuror, n.r.), dosarul ce face, se arunca in aer? Nu il preia altcineva? In al doilea rand, eu am inteles ca nu pleaca”, a declarat Liviu Dragnea miercuri, in Parlament, potrivit News.ro.

Intrebat despre sesizarea opozitiei cu privire la OUG privind legile justitiei, Dragnea a spus ca „fiecare este liber sa atace OUG”, dar actul normativ are la baza observatii din raportul preliminar al Comisiei de la Venetia.

Dragnea a precizat ca sustine ideea ca in DNA si DIICOT sa existe procurori cu experienta, asa cum spune una dintre modificarile aduse legilor justitiei prin OUG.

„Din ce am inteles de la domnul Toader s-a intentionat ca nivelul de experienta profesionala din aceste unitati de elita sa fie mai mare”, a spus el.

Liderul PSD a adaugat ca nu impartaseste nemultumirile unora dintre social-democratii care acuza ca nu au fost consultati cu privire la adoptarea unei OUG pentru modificari. „Nu am nicio parere despre asta, nu sunt comentator. Sunt nemultumiri ale unor colegi pe care eu nu le impartasesc. Am vazut textul final in Monitorul Oficial”, a spus Dragnea.

Ordonanta de Urgenta privind legile justitiei a fost publicata in Monitorul Oficial marti, la peste 24 de ore dupa ce a fost adoptata in Guvern.



Actul normativ stabileste ca, pentru a fi promovati la PICCJ, ”procurorii trebuie sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o buna pregatire profesionala, o conduita morala ireprosabila, cel putin 10 ani vechime in functia de procuror sau judecator , cel putin gradul profesional corespunzator parchetului de pe langa curtea de apel si sa fi fost declarati admisi in urma unui concurs organizat de catre comisia constituita in acest scop”.

Parlamentarii USR au anuntat miercuri ca vor sesiza Avocatul Poporului in legatura cu OUG privind legile Justitiei, cerand institutiei sa atace actul normativ la Curtea Constitutionala (CCR). USR sustine ca Ordonanta afecteaza Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si incalca principiul separatiei puterilor in stat, in conditiile in care Parlamentul a adoptat deja niste modificari la legile Justitiei, iar Guvernul da si el o OUG in acest sens. Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, s-ar afla in concediu pentru doua saptamani.