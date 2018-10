"Asa cum prim-vicepresedintele Timmermans a mentionat clar in dezbaterea din Parlamentul European: in timp ce continuam dialogul cu autoritatile romane, in spiritul cooperarii si in contextul Mecanismului de Cooperare si Verificare, Comisia va trage concluziile corespunzatoare daca amendamentele la legile justitiei, codurile penale si legile privind conflictele de interese si coruptia nu tin cont de aceste preocupari", a indicat purtatorul de cuvant.



"In consecinta, urmarim cu preocupare ultimele evolutii si vom analiza cu atentie schimbarile. Asa cum am spus de mai multe ori inainte, o justitie profesionista, independenta, este de o importanta primordiala", a adaugat el.

Guvernul a adoptat luni o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei.

Noile reglementari din ordonanta de urgenta impun o vechime de cel putin 10 ani in magistratura pentru procurorii din Parchetul General, DNA si DIICOT. Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, ca ordonanta de urgenta pe legile Justitiei a creat numeroase probleme functionale pentru parchete, in special pentru DNA, iar Ministerul Public analizeaza suspiciunile de neconstitutionalitate pentru a se adresa Avocatului Poporului, institutie care poate sesiza Curtea Constitutionala.

Intrebat de ce a fost nevoie de aceasta ordonanta, ministrul justitiei, Tudorel Toader a raspuns in fata presei: "A fost nevoie din foarte multe motive. Pe de-o parte, am pornit de la avizul preliminar al Comisiei de la Venetia, am pornit de la faptul ca, la randul ei, Comisia Europeana cand ne evalueaza se raporteaza la raportul Comisiei de la Venetia, la avizul acesteia, am pornit de la faptul ca Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), la randul lui, se raporteaza la Comisia de la Venetia, dar am pornit si de la unele solicitari venite in mod explicit de la Consiliul Superior al Magistraturii. Dupa aceea, Comisia Europeana, Comisia de la Venetia, MCV-ul, CSM-ul, dar am constatat si noi niste necesare corelari si atunci le-am combinat".