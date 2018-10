Protestul a inceput la ora 12.00, un nou protest mut in fata sediului PSD Sibiu.

”OUG 92 reprezinta un nou atac la adresa justitiei independente si a institutiilor anticoruptie. Actualul guvern si parlament lucreaza neobosite de aproape 2 ani pentru salvarea lui Liviu Dragnea de la sentintele care il astepta in mai multe cazuri de coruptie, distrugand in acest proces sistemul de justitie din Romania. Chiar daca suntem obositi si nu mai dorim sa auzim de ce noua metoda a mai gasit Ministrul Justitiei Tudorel Toader pentru a-si servi clientii politici, acest lucru nu schimba in niciun fel gravitatea situatiei”, au scris, miercuri, pe pagina de Facebook, reprezentantii comunitatii "Va vedem din Sibiu".

Din decembrie 2017, aproape fara intrerupere, sibienii se intalnesc la ora 12.00 peste drum se sediul organizatiei judetene a PSD Sibiu si protesteaza mut pentru 15 minute.