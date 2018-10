"In momentul de fata, avem o ordonanta, prin care Liviu Dragnea, in mod explicit, tocmai si-a concediat procurorul din dosarul Tel Drum, este un rezumat foarte clar si plastic a ceea ce se intampla cu aceasta ordonanta. DNA este pus pe butuci, acest lucru nu poate sa ramana in aceasta forma, ordonanta este de neacceptat pentru stabilitatea si functionarea Justitiei in Romania. Din acest motiv, USR, parlamentarii USR vor merge imediat dupa sedinta de la plen la Avocatul Poporului si ii vom solicita, in mod expres, sa atace aceasta ordonanta la Curtea Constitutionala pentru ca este o ordonanta care are semnificative si numeroase elemente de neconstitutionalitate", a afirmat Barna, la Parlament, potrivit Agerpres.

El a sustinut ca mai exista si alte mijloace la care USR va apela pentru a bloca aceasta ordonanta.

"Vom apela si la alte mijloace pentru a bloca ca aceasta ordonanta sa isi produca efectele, pentru ca, prin aceasta ordonanta, Directia Nationala Anticoruptie, unul dintre elementele fundamentale in Tratatul de aderare a Romaniei, care trebuia sa fie institutie independenta, devine nu doar o institutie la discretia ministrului Justitiei, devine o institutie nefunctionala, pentru ca, in forma literala a ceea ce scrie in aceasta ordonanta, vedem ca majoritatea procurorilor, cei tineri, cei activi, cei implicati in dosarul 10 august, cei implicati in dosarul mineriadei, mare parte dintre ei trebuie sa se retraga sau sa se intoarca la Parchete inferioare, ceea ce este de neacceptat, este pur si simplu un atac la stabilitatea Justitiei in Romania", a explicat Barna.