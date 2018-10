"In noua sa forma, legea introduce o definitie a spatiului verde si actualizeaza tipurile de spatiu verde in raport cu tipul de proprietate si categoriile de folosinta a terenurilor din intravilanul localitatilor conform legislatiei in vigoare, precum si cu principiile de dezvoltare durabila si cu tendintele actuale din domeniu la nivel European.

De asemenea, prevederile completeaza obligatiile referitoare la protectia si conservarea spatiilor verzi in functie de proprietari si utilizatori, in scopul imbunatatirii calitatii spatiilor verzi si sunt eliminate o serie prevederi limitative, restrictive sau care pot fi interpretate ca fiind problematice in raport cu administrarea lor.



«Noile prevederi aduc completari in privinta diferitelor tipuri de protectie, intretinere si finantare a spatiilor verzi conform principiilor de dezvoltare durabila si tendintelor actuale din domeniu la nivel European si prevad obiective de administrare a spatiilor verzi de catre autoritatile administratiei publice locale. Propunerile noastre tin seama de ritmul alert de dezvoltare al localitatilor din ultimul deceniu, punand accent pe nevoia de a asigura sanatatea locuitorilor si un mediu mai prietenos de viata», transmite senatorul USR Allen Coliban, semnatar al initiativei legislative.

«Spatiile verzi sunt o lupta veche a societatii civile, care, de altfel, in 2015, a si pus bazele unei coalitii care a redactat si promovat <Declaratia pentru articolul 35>, adica acel articol din Constitutie care prevede dreptul cetatenilor la un mediu sanatos. In premiera, avem acum sansa unei legi la care s-a lucrat impreuna cu specialistii din domeniu, urbanisti, arhitecti si peisagisti, si care poate aduce mai aproape de realitate dezideratul 'orase mai verzi si mai sanatoase'. Sper ca aceasta lege va mai reduce din presiunea imobiliarilor asupra parcurilor, iar primarii vor intelege ca problema mediului sanatos nu se poate rezolva artificial, prin introducerea unor paduri de pe langa orase in intravilan», sustine Mihai Gotiu, senator USR, membru in Comisia pentru Mediu si semnatar al initiativei legislative", se arata intr-un comunicat al formatiunii.

Propunerile impun ca pentru noile zone rezidentiale, comerciale sau industriale construite pe terenurile introduse in intravilan un minim de 30% din suprafata sa fie amenajata ca spatii verzi publice, in beneficiul intregii comunitati. Pentru asigurarea dezvoltarii adecvate a comunitatilor precum si pentru a sprijini generarea unor spatii verzi de calitate, adaptate la viata cotidiana moderna si este propusa marirea suprafetei totale ce poate fi ocupata de constructii autorizate (respectiv alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport , joc si odihna, constructii pentru expozitii si activitati culturale, etc.) de la 10% la 15%. Se introduc prevederi legate de autorizarea lucrarilor de executare a constructiilor, respectiv a lucrarilor de amenajare spatii verzi si a lucrarilor de constructie care prin solutia tehnica afecteaza indicii de calitate si cantitate ai spatiilor verzi si ai elementelor vegetale, conform legislatiei in vigoare in constructii, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii in scopul unei protectii reale si eficienta a spatiilor verzi.