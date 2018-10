"Astfel, o propunere legislativa (PL-x 521/2018) adoptata tacit de Senat pe 8 octombrie si ajunsa acum in dezbaterea comisiilor de specialitate ale Camerei Deputatilor ar avea drept directa consecinta, in cazul adoptarii si de catre aceasta camera, dezincriminarea unor fapte din dosarele Tel Drum si „Fatada“.

Prin propunerea legislativa initiata de mai multi parlamentari PSD, in frunte cu Florin Iordache, se urmareste abrogarea alin. (1) al articolului 24 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care stabileste ca executarea sau desfiintarea de constructii efectuate, printre altele, la toate categoriile de monumente istorice prevazute de lege si cele privind caile de comunicatie de orice fel constituie infractiune. Intr-un dosar deschis in 2016 de procurorii din Craiova si declinat ulterior catre Parchetul General, e anchetata amenajarea fara autorizatie a unui drum din Craiova, de catre compania Tel Drum, cu bani europeni, pe vremea cand Lia-Olguta Vasilescu era primar.

In dosarul „Fatada“, intors de judecatori la DNA pentru refacerea rechizitoriului, Lia-Olguta Vasilescu e cercetata, printre altele, pentru lucrari efectuate fara autorizatie la imobile-monument istoric din centrul Craiovei. Abrogarea articolului de lege in baza carora sunt anchetate penal aceste fapte ar duce imediat la incetarea urmaririi penale. Iar consecintele scaparii unor lideri PSD de responsabilitatea penala a propriilor fapte ar fi o unda verde data tuturor actiunilor de demolare neautorizata a unor cladiri de patrimoniu sau de interventie nelegala asupra unor monumente.

«Pe termen scurt, PSD e interesat sa-si scape oamenii de bratul lung al legii si nu-i pasa absolut deloc ca pe termen lung da liber abuzurilor, deja omniprezente, asupra cladirilor de patrimoniu. Astazi, in Comisia de cultura, am votat alaturi de colegi, in unanimitate, sa avizam negativ proiectul de lege, iar colegii de la PSD s-au pozitionat si ei impotriva actului normativ. Sper ca exemplul lor va fi urmat si de colegii din celelalte comisii. Insa este extrem de trist ca atata energie a noastra, ca partid de opozitie, sa se consume in lupta impotriva legilor cu dedicatiei ale unor parlamentari ai aliantei de guvernare», a declarat deputatul Iulian Bulai, membru in Comisia pentru cultura, arte si mijloace de comunicare in masa si secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputatilor", mentioneaza sursa citata.