"Vreau sa spun ca nu se face prin lege desecretizarea, sunt decizii ale Curtii Constitutionale care spun ca este suficienta o hotarare de guvern pentru a se desecretiza orice secret de stat. Curtea Constitutionala a stabilit inca din 2006 ca desecretizarea de documente strict secrete sau secrete de stat se face prin hotarare de guvern, nu prin lege", a declarat Basescu intr-o interventie telefonica la B1 TV.

In opinia sa, propunerea legislativa privind declasificarea unor documente initiata de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si deputatul Mircea Gheorghe Draghici ar afecta inclusiv o serie de anchete care vizeaza criminalitatea organizata.



"Articolul 1 este extrem de general si vizeaza orice desecretizare. Deci, e ca si cum celor de la spalarea banilor le cerem sa desecretizeze ce au acum, celor de la DIICOT, sa desecretizeze toata crima organizata pe care o au in investigare. (...) Nu cred ca Tariceanu, care a fost primul care a cerut prin hotarare de guvern protocoale intre SRI si parchete, nu stie ce a facut cu aceasta initiativa", a sustinut fostul presedinte.

"In protocolul dintre SRI si Parchetul General (...) este invocata Hotararea 231 din 30 martie 2005, prin care se aproba planul de actiune pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2005-2007, semnata de Calin Popescu-Tariceanu, adoptata prin hotarare de guvern. (...) La masuri zice asa: ca institutiile mai sus mentionate trebuie sa stabileasca proceduri de comunicare si, de asemenea, trebuie sa realizeze protocoale semnate de institutiile implicate", a precizat Basescu.

El a subliniat ca prima referire la protocoalele pe care trebuia sa le incheie SRI a fost facuta intr-o hotarare de guvern din anul 2005, semnata de premierul de la acea vreme, Calin Popescu-Tariceanu, scrie Agerpres Comisiile de aparare si de administratie au adoptat, marti, un amendament al senatorului Traian Basescu la proiectul de lege privind declasificarea unor documente potrivit caruia "se desecretizeaza de la data intrarii in vigoare a legii toate planurile de cooperare realizate intre DNA si SRI in baza articolului 15 din Protocolul de cooperare dintre PICCJ si SRI pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale 003064/04.02.2009".a explicat Basescu.

El a adaugat ca a formulat acest amendament pentru a da precizie prevederilor legii.