"Legea parteneriatului civil e in discutie intre partidele parlamentare. Si noi avem, fiecare, reprezentanti care lucreaza la acest proiect. Multa lume e de acord ca, dupa ce a existat acest referendum care a declansat un val de ura, e momentul, intr-adevar, sa se adopte o lege a parteneriatului civil. (...) Acum, cum se face... In Romania e foarte complicat", a afirmat Alexandrescu la dezbaterea "Dezbinati impreuna. Romania dupa referendum, organizata de Grupul de Dialog Social, potrivit Agerpres.

El a informat ca PNL s-a retras de la discutii, deoarece nu considera oportuna adoptarea, in momentul de fata, a unui asemenea act normativ.

"Exista un draft, care a fost modificat de foarte multe ori, care vine de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, dar aici partidele politice au discutii foarte aprinse. PNL, de pilda, considera ca nu este oportuna, in momentul de fata, adoptarea unei asemenea legi. Deci, s-a retras din discutii. Nu doresc sa se asocieze cu aceasta initiativa. Si e posibil sa voteze contra, cand se va ajunge la vot. Deocamdata nu doresc sa fie in comitetul de elaborare", a precizat Vlad Alexandrescu.

El a mai spus ca USR a sustinut "de foarte multa vreme" aceasta lege, "in diverse versiuni, inclusiv in versiunea Cernea" in comisiile in care a fost in Camera Deputatilor, "PSD si-a delegat unui minoritar aceasta reprezentare" in persoana lui Petre Florin Manole, iar UDMR a comunicat ca "o sa ia in curand o decizie daca sprijina sau nu" actul normativ.

Discutiile vizeaza locul unde se incheie parteneriatul civil, "daca se face sau nu la primarie"

", a sustinut Alexandrescu.

El a mai spus ca un alt lucru care s-a discutat foarte mult si pe care "l-au cerut zone mai conservatoare a fost posibilitatea unui notar sa se abtina de la incheierea unui parteneriat civil".

"Fara nici un motiv. Deci draftul nu spune din ce motive. Mie mi se pare foarte periculos. (...) Notarii nu se abtin in general de la a face o procura, sau de a face o mostenire. De ce s-ar abtine de la a constata vointa a doua persoane de a intra intr-un parteneriat civil?", a precizat Alexandrescu.

Legea adoptiei

", a explicat Vlad Alexandrescu.

In opinia sa, "o chestiune destul de delicata" o constituie si eliminarea "in ultimul draft" a clauzei de fidelitate, pe care si-o datoreaza partenerii in interiorul unui parteneriat civil incheiat.

"Si atunci, sigur, ca se pune problema ca acest contract de parteneriat se poate desface printr-o declaratie a unei singure persoane, a unui singur partener, spre deosebire de casatorie, care nu se poate desface prin declaratia unei singure persoane. Apar probleme mai delicate pentru care eu nu am un raspuns. Cum, daca doi oameni decid sa aiba o viata impreuna si sa se asocieze patrimonial si sa existe o comunitate de bunuri, care poate fi reglementata prin contract special sau nu, cum, aceasta comunitate de viata se poate desface prin declaratia unei singure persoane, fara sa existe, de fapt, un motiv? Acesta este un lucru de filosofie a vietii de familie as zice", a spus senatorul USR.

Cuplurile heterosexuale din Romania ar putea sa se uneasca sub aceasta forma de parteneriat

", a incheiat Vlad Alexandrescu.