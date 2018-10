"Suntem in curs de elaborare, identificam temeiurile de neconstitutionalitate care vor sta la baza sesizarii. (...) Sper ca in cursul zilei de maine sa finalizam documentul si sa apucam sa-l trimitem catre Avocatul Poporului. De asemenea, o sa incepem sa lucram la o scrisoare de informare catre Comisia de la Venetia, pentru ca sa stie acesti experti independenti ca imaginea si prestigiul lor au fost folosite intr-un mod pervers pentru a justifica niste modificari care, de fapt, sunt contrare sensului recomandarilor care urmeaza sa fie dezbatute in cadrul Comisiei de la Venetia", a declarat Orban intr-o interventie telefonica la Digi 24, potrivit stiripesurse.ro.

Chestionat daca opozitia intentioneaza sa depuna o motiune de cenzura cu privire la modificarile aduse legilor justitiei, Orban a spus ca se cauta momentul cel mai potrivit pentru ca un astfel de demers sa aiba succes.

"Opozitia are la indemana o singura motiune de cenzura pe sesiunea parlamentara. A depune o motiune de cenzura care sa nu aiba macar cateva elemente care sa ne dea convingerea ca avem sanse sa treaca motiunea de cenzura inseamna a trage un glont in gol. (...) Chiar astazi am avut o consultare cu parteneri din opozitie in care am discutat si de aceasta eventualitate si vom face o evaluare, sa vedem in ce masura exista vreo sansa pentru ca sa treaca o motiune de cenzura", a precizat Ludovic Orban.