"Ma tot cearta toata lumea: cum a ajuns Dancila la Parlamentul European pe semnatura mea? Si m-am uitat pe lista. Pe locul 1 era doamna Corina Cretu. M-am uitat si eu la locul 1. Pe locul 9 era doamna Dancila. De unde era sa stiu eu ca cel de pe locul 9, nici nu mai stiam cine era pe locul 9, ajunge prim-ministru? Ca nu mai semnam nicio lista. Mai bine nu aveam europarlamentari decat asa.

Stiam (ca e loc eligibil - n.red.), dar am zis ca pana la locul 9 poate nu va uitati nici dumneavoastra, nu ma uitam nici eu si uite ca... Dar in loc sa iei locul 1, iei locul 9, asta spune ceva despre criteriile de promovare. Si sunt niste criterii gresite, eu cred ca am ales bine locul 1, domnul Dragnea cand a ales locul 9 sa ajunga locul 1 in tara cred ca a gresit", a declarat Ponta, intr-o conferinta de presa, potrivit Ziare.com.